Entre o começo de abril e maio, número de casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti passou de 280 para 374

publicado em 05/05/2021

Após um salto de cerca de 900% no começo do ano, o número de casos confirmados de dengue continua crescendo em Votuporanga (Foto: Divulgação/Fiocruz)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brApesar da atenção e dos esforços coletivos estarem focados, principalmente, nas questões que envolvem a pandemia do coronavírus, outros problemas (e doenças) continuam afetando a vida dos votuporanguenses. Um deles é a dengue.Isso porque, de acordo com um levantamento feito pelojunto à Secretaria da Saúde, o número de casos positivos continua crescendo no município, o que preocupa a Vigilância Ambiental, que faz parte da Pasta.Apesar disso, neste ano não houve ocorrência de óbito pela doença, de acordo com os dados da última atualização da Vigilância Epidemiológica. Em Rio Preto, porém, foi registrada a primeira morte pela doença na região no último dia 3.Entre o começo de abril e maio, o número de casos confirmados da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti passou de 280 para 374, o que representa um aumento de 33,57%.Os dados da Pasta também mostram que o número de notificações da doença segue crescendo em Votuporanga. No começo de abril, o município registrou 928. Já em maio, o número era 1.124, isto é, um salto de 21,12%.A Secretaria da Saúde também informou que o município tem 99 casos que estão investigação. Em comparação ao mês passado, quando o número era 124, houve uma queda de 20,16%. Já o número de casos descartados foi de 524 para 651, um aumento de 24,24%.Em abril, o jornaladiantou que os números da dengue preocupavam a Prefeitura, que temia encarar uma nova epidemia da doença junto à pandemia do coronavírus. Isso porque, no ano passado, o mosquito transmissor da dengue infectou mais de nove mil votuporanguenses, dos quais quatro morreram.Para a infectologista dra. Regina Silvia Chaves de Lima, que é a médica responsável pela ala Covid-19 na Santa Casa de Votuporanga, o município já vive uma endemia (quando uma doença é classificada como típica de uma região, por ocorrer com muita frequência) de dengue.No mês passado, um levantamento do jornal A Cidade junto à Secretaria da Saúde mostrou que o número de casos positivos da doença cresceu cerca de 900% entre o início do mês de fevereiro e o começo de abril.De olho nesse cenário, com o objetivo de intensificar o combate ao mosquito, a Secretaria da Saúde acionou o projeto "Votuporanga Contra o Aedes Aegypti" em fevereiro.No final de abril, a Pasta realizou mais uma etapa do projeto, por meio da Vigilância Ambiental, nos bairros São Cosme, Palmeiras e continuação no Pozzobon. O objetivo foi dar continuidade na intensificação e controle de criadouros e eliminação de focos nos bairros com maior índice de casos suspeitos.A Secretaria de Saúde orienta que a população mantenha os quintais sempre limpos, eliminando garrafas, sacolas plásticas, entre outros recipientes que possam acumular água da chuva.A Pasta também informou que é igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão; limpar calhas, utilizar produtos (detergente, sabão em pó) nos ralos internos e externos, a fim de se evitar a proliferação do vetor.