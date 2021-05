Brasileiros entre 18 e 59 anos poderão ser vacinados, mas a aplicação das doses para os grupos prioritários deve ser mantida

publicado em 28/05/2021

Começarão a ser enviadas doses aos estados e ao Distrito Federal, de forma escalonada, para atender a esse público (Foto: Ministério da Saúde)

O Ministério da Saúde está antecipando a vacinação contra a Covid-19 para os profissionais da Educação e já autoriza paralelamente a da população em geral por ordem decrescente de faixa etária. A pasta começará a enviar doses aos estados e ao Distrito Federal, de forma escalonada, para atender a esse público, juntamente com outros grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO).A motivação da priorização dos profissionais da Educação se deve aos impactos sociais ocasionados pela Covid-19 com a necessidade de volta às aulas presenciais. As creches e escolas contribuem não só para a educação de milhares de brasileirinhos como também garantem a segurança alimentar das crianças.No caso dos profissionais da Educação, a orientação é seguir essa ordem de prioridade: creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, na sequência, trabalhadores da educação do ensino superior.Para além dos grupos prioritários, entre eles os profissionais da Educação, o Ministério da Saúde também inicia paralelamente a vacinação da população geral, entre 18 e 59 anos. Isso porque estados e municípios relataram demanda diminuída dos grupos elencados no plano de vacinação.Esse grupo poderá começar a ser imunizado de maneira escalonada e por faixas etárias decrescentes, desde que a vacinação dos grupos prioritários restantes seja mantida e cumprida, de acordo com a ordem estabelecida pelo PNO.*Com informações do Ministério da Saúde