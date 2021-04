A Secretaria de Saúde disponibilizará duas unidades para a imunização

publicado em 20/04/2021

Secretaria da Saúde fará plantão especial para vacinação durante o feriado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA vacinação contra a Covid-19 terá um "plantão" especial nesta quarta-feira (21), feriado de Tiradentes. Idosos, de 65 e 66 anos, poderão tomar sua primeira dose das 8h às 14h.Segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação irá acontecer apenas nas unidades de saúde que vacinam no sistema drive-thru no postinho "Carmem Martin Maria Morettin" (bairro Paineiras) e no Consultório Municipal "Martiniano Salgado" (bairro Pro-Povo). Os demais postos de vacinação ficam fechados durante o feriado.Para receber a dose, o idoso deve apresentar o documento de identidade e o CPF. No caso de idosos acamados, familiares devem fazer um cadastro na internet e equipes realizarão a imunização em casa.A vacinação em Votuporanga foi ampliada na segunda-feira (19), após a chegada de um novo lote de vacinas para idosos de 65 e 66 anos.Também já estão liberados para receber a segunda dose do imunizante, os idosos com idade acima de 69, que também é obrigatória a apresentação do cartão de comprovação da primeira dose.