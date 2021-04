Vítima foi Iracema Gimenez, que tinha comorbidades e faleceu aos 61 anos

publicado em 29/04/2021

Dona Iracema Gimenez, de 61 anos e com comorbidades, foi a 295ª vítima fatal da Covid-19 em Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou 27 casos novos de Covid-19 nesta quinta-feira (29), segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. No informe, também constou mais uma morte causada pela doença.Como adiantado pelo jornalna manhã desta quinta, a vítima foi a idosa Iracema Gimenez, que tinha comorbidades e faleceu aos 61 anos.Dona Iracema era dona de casa e também trabalhava na Mercearia Carvalho, junto ao seu marido Valdemar Carvalho. Ela era moradora do bairro Colinas, em Votuporanga, e deixa o filho Wesley, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu às 8h desta quinta, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Agora, Votuporanga totaliza 295 mortes causadas por Covid-19 e 11.321 casos registrados desde o início da pandemia.Ainda segundo o boletim, o município tem 31 votuporanguenses com Covid que estão hospitalizados, dos quais cinco estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e dez estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 11 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 596 pessoas com suspeita da doença que aguardam os resultados dos testes. Outros 450 votuporanguenses estão com sintomas não graves de Covid e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.De acordo com o "vacinômetro" do boletim, o município aplicou mais 490 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 217 foram primeiras doses e as demais 273 foram segundas doses.Assim, o município totaliza 31.910 doses aplicadas: 19.924 primeiras doses e 11.986 segundas doses.