Lista faz parte da plataforma 'Vacina Já', do governo estadual, e o critério para 'rankear' municípios é a porcentagem da população vacinada

publicado em 20/04/2021

Votuporanga vacinou 17,3% da sua população até o momento, o que deixa o município em 4º lugar no ranking regional de vacinação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brNo ranking de vacinação, Votuporanga fica em quarto lugar, em uma lista com cinco cidades, quando comparada a São José do Rio Preto, Fernandópolis, Santa Fé do Sul e Jales. A lista faz parte da plataforma "Vacina Já", do governo estadual, e o critério para "rankear" os municípios é a porcentagem da população que já foi vacinada até o momento.No caso de Votuporanga, que tem população de 95.338 e, segundo os dados da plataforma na tarde de segunda-feira (19), 16.468 pessoas foram vacinadas. Isso significa que 17,3% da população está imunizada.Já em comparação a todos os municípios do estado de São Paulo, Votuporanga fica na 107ª posição da lista.Entre os principais municípios da região de Votuporanga, Jales encabeça o pódio. Com uma população de 49.201 e 9.983 doses aplicadas, o município tem 20,3% da população vacinada.Em seguida, vem Santa Fé do Sul, com 19,9% de vacinados. Entre a população de 32.563, 6.468 doses foram aplicadas. Já em Fernandópolis, que ficou em terceiro neste ranking regional, 19,1% da população foi vacinada. Foram 13.268 doses aplicadas entre uma população de 69.402.Na quinta posição, vem São José do Rio Preto, que vacinou 16,5% da sua população. Foram 76.892 doses da vacina aplicadas numa população de 464.983.Já no ranking de aplicação de doses por distribuição, Votuporanga fica em último entre os principais municípios da região. Segundo a plataforma "Vacina Já", 87,3% das doses enviadas para o município foram, de fato, aplicadas.O município que encabeça esse pódio é Santa Fé do Sul, com 96,49% das doses aplicadas. Em seguida, vem Fernandópolis (96,26%), São José do Rio Preto (96,15%) e Jales (95,71%).Jales - 20,3% da população vacinada;Santa Fé do Sul - 19,9% da população vacinada;Fernandópolis - 19,1% da população vacinada;Votuporanga - 17,3% da população vacinada;São José do Rio Preto - 16,5% da população vacinada.(Fonte: Plataforma ‘Vacina Já’)