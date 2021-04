Em Votuporanga, cerca de 1.800 pessoas fazem parte desta faixa etária, segundo estimativa do Estado

publicado em 19/04/2021

Doses de vacina destinadas a esse público chegaram na manhã desta segunda, possibilitando a ampliação da campanha (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Começa às 14h desta segunda-feira (19) a vacinação contra a Covid-19 em idosos de 65 e 66 anos. As doses de vacina destinadas a esse público chegaram na manhã desta segunda, possibilitando a ampliação da campanha. Em Votuporanga, cerca de 1.800 pessoas fazem parte desta faixa etária, segundo estimativa do Estado.Idosos com idade acima de 69 anos que já estão no prazo para receber a segunda dose também podem procurar as unidades de saúde. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e também pelo sistema drive-thru na Unidade de Saúde da Família "Carmem Martin Maria Morettin" (Paineiras) e Consultório Municipal "Martiniano Salgado" (Pro-Povo).Para receber a vacina, as pessoas devem apresentar documento de identificação com foto, CPF, cartão SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de endereço. Para tomar a segunda dose também é obrigatória a apresentação do cartão de comprovação da primeira dose.Na última sexta-feira (16), Votuporanga registrou número recorde de vacinas aplicadas em Votuporanga. Foram 1.136 doses do imunizante aplicadas em um único dia, sendo 997 segundas doses e 139 primeiras doses.Até o último boletim registrado no sábado (17), 24.597 doses haviam sido aplicadas em Votuporanga desde o início da campanha, sendo 16.384 primeiras doses e 8.213 segundas doses, o que representa 17,18% da população imunizada com a primeira dose. O índice nacional é 12,36%, enquanto o estadual é 13,19%, conforme dados do consórcio de veículos de imprensa.O município também aderiu à campanha “Vacina Contra a Fome”, proposta pelo Governo do Estado. Quem for se vacinar, pode colaborar com as famílias que mais precisam doando um litro de leite de caixinha. O Fundo Social de Solidariedade repassará as arrecadações para entidades que cuidam dessas famílias em Votuporanga.