Vacinação contra Covid-19 passa a ser realizada exclusivamente em quatro postos volantes a partir de segunda-feira

publicado em 22/04/2021

Os novos postos também funcionarão em horário diferente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A partir de segunda-feira (26), a vacinação contra a Covid-19 em Votuporanga será realizada exclusivamente em quatro postos volantes organizados pela Secretaria Municipal da Saúde. A mudança vinha sendo estudada desde as últimas semanas e se fez necessária para melhorar o fluxo de atendimento nas unidades de saúde, que seguem com os serviços de consultas e vacinações do calendário como, por exemplo, a vacina contra a gripe que começou a ser aplicada nesta semana.Os postos volantes foram definidos estrategicamente de forma a abranger todas as regiões da cidade. “Desde o início da campanha sabíamos que conforme a ampliação dos públicos, precisaríamos deslocar esse fluxo de atendimento para postos volantes para não interferir na rotina das unidades. Entendemos que este momento chegou”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.Os novos postos também funcionarão em horário diferente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.- Associação Antialcoólica, localizada na Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras;- Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), localizado na Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU;- Centro de Convivência do Idoso, localizado na Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes;- Capela Santo Expedito, localizada na Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.