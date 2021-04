Para orientar a população e esclarecer todas as dúvidas em relação a vacina da gripe confira entrevista exclusiva com a enfermeira Haline Morato

publicado em 08/04/2021

A vacina da gripe é responsável por conferir proteção contra infecções respiratórias causadas pelo vírus Influenza (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A vacina da gripe é a maneira mais eficaz de se prevenir contra a doença e é recomendada pela OMS(Organização Mundial da Saúde) para todas as pessoas acima dos seis meses de idade. A vacina é responsável por conferir proteção contra infecções respiratórias causadas pelo vírus Influenza.Saiba mais sobre a vacina da gripeA vacina da gripe foi desenvolvida em 1930 e está disponível rotineiramente desde os anos 90. Ela possui uma grande importância na redução de casos graves causados pelo vírus Influenza.Há duas vacinas disponíveis no Brasil, a trivalente, que imuniza contra três tipos de vírus diferentes e está disponível na rede pública apenas para um grupo de risco.Já a tetravalente, que imuniza contra quatro tipos de vírus, está disponível somente nas redes particulares para todas as pessoas a partir de seis meses de idade,crianças, adolescentes, adultos e, principalmente, para idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.A vacina é extremamente segura e só é contraindicada caso o paciente apresente alergia grave (anafilaxia) a algum componente da vacina ou à dose anterior.De acordo com a Enfermeira Haline Morato, proprietária da Clínica Protege- Vacinas e Cuidados, a vacina da gripe tem como objetivo proteger o sistema imunológico, permitindo que ele produza anticorpos para seu organismo lutar contra ataques de agentes infecciosos. Por isso, é importantíssimo o uso da vacina, principalmente nesta pandemia que estamos vivendo.Para orientar a população e esclarecer todas as dúvidas em relação a vacina da gripe diante da vacina da Covid-19, que estão sendo aplicadas na mesma época, segue abaixo uma entrevista com a enfermeira Haline.É seguro me vacinar contra a gripe durante a pandemia?Sim. Além de ser seguro, é o recomendado. Ao tomá-la, você previne uma doença, que pode ser evitada pela vacinação, e reduz a necessidade de ida aos hospitais já superlotados com os casos de coronavírus.Quais os benefícios de me vacinar contra a gripe?Ao se vacinar contra a gripe, você poderá evitar as complicações que podem ocorrer ao se ter uma infecção causada pelo vírus da Influenza. Além disso, você estará protegendo a si mesmo e as pessoas que estão ao seu redor, não disseminando o vírus.Tomei a vacina no ano passado, preciso tomar de novo?Sim. A vacina deve ser tomada anualmente. O vírus da Influenza sofre alterações ao longo dos anos, ou seja, a vacina da gripe que você tomou no ano anterior pode não servir contra o vírus do ano seguinte.Além disso, a proteção conferida pela vacina dura, em média, seis meses.Posso tomar a vacina da gripe depois de ter tomado a vacina contra a Covid-19?O que se recomenda atualmente é que haja um intervalo de 14 dias antes e depois de cada dose da vacina contra a Covid-19 e qualquer outra vacina.Quem deve tomar a vacina da gripe em 2021?A vacina deve ser tomada por todas as pessoas com mais de seis meses de vida. Só é contraindicada para aqueles que tenham alergia grave (anafilaxia) a algum componente da vacina ou a dose anterior.O imunizante deve ser aplicado principalmente para os grupos considerados de risco durante as campanhas de vacinação, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.Qual a diferença da vacina da gripe disponível na rede pública e a vacina que a rede particular oferece?Na rede pública, a vacina trivalente equivale a imunização contra apenas três tipos de vírus eestá disponível para alguns grupos considerados prioritários pelo Ministério da Saúde, não para toda a população.Já nos serviços particulares, avacina Influenza tetravalentete imuniza contra mais variantes do vírus. Aqui na Clínica Protege,é simples e rápido tomar a sua vacina. Não é necessário agendamento prévio, basta vir até nós e se proteger com segurança e qualidade.Manter sua vacinação em dia não protege apenas você de doenças infecciosas, e sim todas as pessoas ao seu redor.“Quem não se vacina, coloca a própria saúde em risco, a de seus familiares e das outras pessoas com quem tem contato, além de contribuir para aumentar a circulação de doenças. Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger contra uma variedade de doenças graves e suas complicações, que podem até levar à morte”, finaliza Haline Morato, enfermeira responsável e proprietária da Clínica Protege- Vacinas e Cuidados.A vacina da gripe é refeita anualmente, de acordo com análises que indicam quais subtipos do Influenza que mais circularão na próxima temporada – tanto no Hemisfério Norte como no Sul. Todos os países possuem centros de vigilância que recolhem amostras e analisam as cepas do vírus da gripe que estão surgindo em cada lugar. Isso porque eles sofrem mutações constantes. Os dados são encaminhados para a OMS e lá, então,são determinados os três ou quatro tipos do influenza que serão incluídos no imunizante. Isso ocorre em fevereiro no Hemisfério Norte e em setembro no Sul, para a vacina ser produzida a tempo de chegar à população antes do inverno.A dupla perfeita de imunização para este período do ano seria a vacina da gripe associada à pneumo 13. Associando essas duas vacinas, com certeza a pessoa estará protegida de complicações maiores de doenças respiratórias, como, por exemplo, as causadas pela Covid-19.