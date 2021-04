O cardiologista Dr. José Guilherme Rodrigues de Paula dá dicas sobre o tema a partir das 19h na página do hospital no Instagram

publicado em 27/04/2021

Médico vai explicar sobre o tratamento, mudança de estilo de vida e a relação da pressão alta com Covid-19 (Imagem: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Santa Casa de Votuporanga preparou uma live sobre hipertensão para esta terça-feira (27). Quem fala sobre o assunto é o cardiologista dr. José Guilherme Rodrigues de Paula, a partir das 19h, na página do hospital no Instagram.O médico vai explicar sobre o tratamento, mudança de estilo de vida e a relação da pressão alta com Covid-19. Além disso, o profissional vai sanar as dúvidas de quem estiver assistindo.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressalta a importância do assunto. “Na segunda-feira é Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. Preparamos esse bate-papo para fazer o alerta. Durante a pandemia do coronavírus, estes pacientes merecem uma atenção especial e colocamos à disposição nosso profissional para uma noite de muita informação e conhecimento”, disse.Ele convidou a todos para participar. “Contamos com vocês para fazermos juntos essa live, de maneira bem didática e prática. O nosso objetivo é garantir qualidade de vida e prevenir doenças”, finalizou.Os dados chamam a atenção e ressaltam a importância do tema da live. Isso porque a hipertensão é um dos principais fatores de risco para as doenças do coração. Segundo a Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo), 36 milhões de adultos brasileiros têm pressão alta.Entre os idosos, atinge 60%. A patologia é responsável, direta ou indiretamente, por metade das mortes por doenças cardiovasculares, cerca de 200 mil todos os anos.live da Santa Casa sobre hipertensão arterial, com o dr. José Guilherme Rodrigues de Paula;terça-feira (27), às 19h;