Diante da pandemia, o lançamento da obra “Breno: uma história de amor, superação e fé” foi cancelado; vendas serão pelo WhatsApp

publicado em 13/04/2021

Livro “Breno: uma história de amor, superação e fé”, de autoria de Alexandre Machado de Freitas, estará disponível para as vendas para o público na próxima semana (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Falta pouco para uma boa leitura. O livro “Breno: uma história de amor, superação e fé”, de autoria de Alexandre Machado de Freitas, estará disponível para as vendas para o público na próxima semana.Na obra, Alexandre relata sobre o nascimento e todo o tratamento de seu único filho, a maioria de sua assistência na Santa Casa de Votuporanga. O lançamento do título que seria no dia 17, no Parque da Cultura, foi cancelado a fim de evitar aglomerações devido à pandemia do Coronavírus.Diante do aumento de casos, o autor optou pelas vendas on-lines. Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (17) 99658-6167 para agendar a retirada do livro na próxima semana, de 19 a 23 deste mês, na casa de Alexandre com horário marcado. Após este período, as entregas serão feitas na casa dos interessados.O valor é de R$50 e os direitos autorais foram doados para a Associação Beneficente Fonte Viva, Santa Casa e campanha Votu Solidária, beneficiando centenas de pessoas. Cada recurso arrecadado será destinado para a manutenção dos atendimentos do Hospital, a maioria do Sistema Único de Saúde (SUS).Breno nasceu no dia 23 de setembro de 2019, com apenas 28 semanas de gravidez. Seu peso era de 830 gramas. Foram muitas complicações e 10 meses de internação, sendo oito meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa e dois meses no Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio Preto.Em 10 meses, Breno realizou 12 cirurgias, sendo oito no intestino, três nos olhos e uma na garganta. E, mesmo com toda essa luta, Alexandre e a mãe Ludimila não se sentiram sozinhos, mas com verdadeiros anjos da guarda. “Os profissionais de saúde são pessoas enviadas por Deus e que desempenham um papel fundamental no mundo em que vivemos”, afirmou. A obra faz um agradecimento especial a todos que se envolveram na assistência ao pequeno.A maior parte do enredo é vivenciada em meio à pandemia causada pelo Coronavírus, que assolou a humanidade de todas as formas, colocando ainda mais obstáculos no dia a dia. “Este livro foi escrito para as pessoas que possuem filhos em situações difíceis ou pessoas que, porventura, passam por situações imprevisíveis. Espero que ele seja capaz de fazê-las refletir sobre a vida”, destacou o pai.