Objetivo é tornar a imunização disponível para público não adulto

publicado em 03/04/2021

Empresa informou que está ampliando um estudo iniciado com adultos incluindo adolescentes (Foto: Amanda Perobelli/Reuters)

A Johnson & Johnson (J&J) iniciou testes de sua vacina contra a Covid-19 em jovens de 12 a 17 anos, no último esforço de tornar a imunização disponível para um público não adulto.A empresa americana, que tem sede em New Brunswick (New Jersey) informou na sexta-feira (2) que está ampliando um estudo iniciado em setembro com voluntários adultos para incluir cerca de 1.700 adolescentes na faixa de 12 a 17 anos. Os resultados do teste poderão ser anunciados no segundo semestre do ano, afirmou um porta-voz da J&J.O grupo farmacêutico também planeja começar a testar os efeitos da vacina em mulheres grávidas.As vacinas da J&J e da Moderna estão autorizadas para uso em adultos acima de 18 anos nos EUA e em alguns outros países. Um terceiro imunizante, da Pfizer com a BioNTech, está liberado para indivíduos de 16 anos ou mais.*Com informações do jornal Estado de S. Paulo