Hospital tem 172 pacientes internados na ala Covid

publicado em 05/04/2021

HB passou por duas ampliações de leitos e segue em colapso há um mês (Foto: Divulgação)

Maior hospital do Noroeste Paulista e referência para mais de 100 cidades, o Hospital de Base tem 172 pacientes internados nas unidades de terapia intensiva, ou seja 99% da capacidade da ala Covid. De acordo com boletim atualizado no domingo (4) pelo hospital, apenas uma das 173 UTIs estava desocupada. Nas enfermarias, estão mais 111 pessoas.O HB passou por duas recentes ampliações de leitos nas últimas semanas e segue em colapso há pelo menos um mês. Situação também é crítica na Santa Casa de Rio Preto. O hospital não atualizou a ocupação durante o feriado da Páscoa, mas tinha na quinta-feira (1), 100% de ocupação nas UTIs e nas enfermeiras. Por conta do colapso dos hospitais, na última terça-feira (30), o estado decidiu ativar uma ala Covid com 14 leitos de UTI e enfermaria no AME.Pelo Departamento Regional de Saúde de Rio Preto, que abrange 102 municípios, a taxa de ocupação deste sábado (3) era de 90,8%. O DRS de Barretos, que abrange a microrregião de Olímpia, tem neste momento uma ocupação de 97,2%.*Com informações da CBN