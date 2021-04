Além da preocupação e dos cuidados com o “novo” vírus, um velho conhecido da população continua fazendo vítimas

publicado em 14/04/2021

Até fevereiro apenas 27 casos da dengue foram registrados; número saltou para 280 em apenas dois meses (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEm meio ao caos provocado pelo “novo” coronavírus, um velho conhecido da população continua a fazer vítimas em Votuporanga: o vírus da dengue. De acordo com um levantamento feito pelo A Cidade junto à Secretaria da Saúde, o número de casos positivos da doença cresceu cerca de 900% entre o início do mês de fevereiro e o começo de abril.Os dados da Pasta mostram que, até o momento, a cidade já tem 928 notificações para dengue, sendo 280 casos já confirmados, 124 ainda em investigação e mais 524 descartados. Até fevereiro deste ano, apenas 27 casos haviam sido confirmados no município.Os números já começam a preocupar a Prefeitura, que teme encarar uma nova epidemia da doença junto à pandemia do coronavírus, tendo em vista que, no ano passado, o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, infectou mais de nove mil votuporanguenses, dos quais quatro morreram.De olho nesse cenário, com o objetivo de intensificar o combate ao mosquito, a Secretaria da Saúde acionou o projeto "Votuporanga contra o Aedes Aegypti" ainda em fevereiro.Para o combate ao mosquito, a Prefeitura ressalta o papel fundamental da população na manutenção das ações, principalmente neste período de pandemia da Covid-19, em que os agentes de saúde estão limitados a visitar as áreas externas das residências."As pessoas devem manter os cuidados, permanentemente, em suas residências, verificando e eliminando o armazenamento de água parada e os recipientes que possam acumular água e virar criadouros do mosquito", reforçou a Administração.A Secretaria de Saúde orienta que a população mantenha os quintais sempre limpos, eliminando garrafas, sacolas plásticas, entre outros recipientes que possam acumular água da chuva.A Pasta também informou que é igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão; limpar calhas, utilizar produtos (detergente, sabão em pó) nos ralos internos e externos, a fim de se evitar a proliferação do vetor.Outra orientação é que após os primeiros sintomas de dengue, os munícipes devem procurar imediatamente a Unidade de Saúde mais próxima ou unidades de pronto atendimento.Os primeiros sintomas da doença são febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas e erupções na pele, cansaço, moleza e dor no corpo, dores nos ossos e articulações, náuseas e vômitos, tontura e perda de apetite e paladar.