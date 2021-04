Vacinação segue até 16h desta quinta e, devido ao feriado, retoma na segunda-feira, das 8h às 16h, seguindo os demais dias neste horário

publicado em 01/04/2021

A ampliação do público alvo para receber a vacina foi possível porque a Secretaria Municipal da Saúde recebeu novas doses na manhã desta quinta (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga começa a vacinação de idosos com 68 anos a partir das 13h desta quinta-feira (1/4) em todas as unidades de saúde e também pelo sistema drive-thru na Unidade de Saúde da Família "Carmem Martin Maria Morettin" (Paineiras) e Consultório Municipal "Martiniano Salgado" (Pro-Povo). A vacinação segue até 16h desta quinta e, devido ao feriado, retoma na segunda-feira, das 8h às 16h, seguindo os demais dias neste horário.A ampliação do público alvo para receber a vacina foi possível porque a Secretaria Municipal da Saúde recebeu novas doses na manhã desta quinta.Para receber a vacina, as pessoas devem apresentar documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS e comprovante de endereço.Também estão sendo vacinados com a primeira dose idosos acima de 69 anos. Pessoas com idade acima de 80 anos que já estão no prazo para receber a segunda dose também podem procurar as unidades de saúde com o cartão de vacina da primeira dose e documentos pessoais.Até quarta-feira (31/3), Votuporanga já havia vacinado quase 15% de sua população com a primeira dose, enquanto o Estado vacinou 9,9% e o Brasil, 8,3%.