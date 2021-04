Uma das vítimas foi Shirlei Veríssimo, que tinha comorbidades e faleceu aos 49 anos

publicado em 26/04/2021

Shirlei Aparecida dos Reis Veríssimo, de 49 anos, é uma das vítimas da Covid que constam no boletim desta segunda-feira (26) (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 67 casos confirmados de Covid-19, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura nesta segunda-feira (26). No informe também constam mais duas mortes causadas pela doença.Uma das vítimas foi Shirlei Aparecida dos Reis Veríssimo, que faleceu aos 49 anos. Ela era moradora do bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga, e trabalhou como auxiliar de escritório na Vikstar. Ela deixa o esposo Robson Carneiro Veríssimo, além dos demais familiares e amigos. Sua cerimônia de cremação ocorreu nesta segunda, no Cemitério Municipal de Votuporanga.O jornaltambém identificou a outra vítima, uma idosa de 66 anos que tinha comorbidades. A reportagem tentou entrar em contato com a família, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. Por isso, o jornal decidiu não divulgar as informações da vítima.A reportagem também conseguiu identificar duas vítimas que constaram no boletim de sábado (24).Uma delas foi Ilse Maria Delarmelim, que faleceu aos 44 anos. Ela teve como último endereço a rua Paraná, no bairro Vila América. Ilse deixa o esposo Cláudio dos Santos, os filhos Vinícius, Cauã e Guilherme, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no sábado (24), às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.A outra vítima foi Fernando Ragnoli, que faleceu aos 48 anos. Conhecido como "Tremendão", ele era vendedor e deixa a esposa Nayla Sanches Ragnoli, seus filhos Kimberly e Nicola, sua mãe Zezé, a irmã e seis sobrinhos, além de um vasto círculo de amizades.Agora, Votuporanga totaliza 292 mortes causadas por Covid e 11.213 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia.Ainda segundo o informe, Votuporanga tem 34 pessoas com Covid-19 que estão hospitalizadas, das quais cinco estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e oito estão no Hospital de Campanha. Entre esses hospitalizados, 15 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Além disso, o município tem 849 pessoas que estão com suspeita da doença e aguardam o resultado dos testes. Os dados do informe também mostram que 689 votuporanguenses estão com sintomas não graves de Covid e, por isso, estão em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro" do boletim, Votuporanga aplicou mais 533 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 248 foram primeiras doses e as demais 285 foram segundas doses.Assim, o município totaliza 29.991 doses aplicadas: 18.928 primeiras doses e 10.993 segundas doses.O município também perdeu um morador para a Covid-19.A vítima foi Marcos Antonio Gonçalves Caivano, o conhecido "Marcão da Serraria São Sebastião". Ele deixa os irmãos Victor Gonçalves Caivano, Gloria Gonçalves Caivano e Vicente Manoel Gonçalves Caivano, a esposa Elisete Bocatto Caivano, as filhas Anaelisa e Débora, as netas Maria Fernanda e Manoela, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na tarde desta segunda, no Cemitério Municipal de Cardoso.