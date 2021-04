Dos 77 hospitalizados com Covid, 14 estão na UPA e 15 estão no Hospital de Campanha

publicado em 07/04/2021

Votuporanga totaliza 251 mortes causadas por Covid-19 e 10.592 casos da doença desde o início da pandemia (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 38 casos confirmados de Covid-19 e duas mortes causadas pela doença, segundo o Boletim Epidemiológico desta quarta-feira (7), divulgado pela Prefeitura.As vítimas que constam no boletim são uma idosa de 59 anos e um idoso de 77 anos. Ambos tinham comorbidades.Agora, Votuporanga totaliza 251 mortes causadas pela doença e 10.592 casos confirmados desde o início da pandemia.Segundo o informe, o município tem 77 pessoas com Covid que foram hospitalizadas. Dessas, 14 estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 15 estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 33 estão em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados do boletim também mostram que Votuporanga tem 998 casos suspeitos da doença e 1.082 pessoas com sintomas não graves da Covid que, por isso, seguem em monitoramento domiciliar.De acordo com o "vacinômetro" do informe, o município aplicou mais 174 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 42 foram primeiras doses e as demais 132 foram segundas doses.Desta forma, Votuporanga totaliza 20.830 doses aplicadas do imunizante contra a Covid-19: 14.991 primeiras doses e 5.839 segundas doses.