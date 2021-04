Município tem 40 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais 25 estão em UTIs

publicado em 22/04/2021

(Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou 31 casos novos de Covid-19, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura nesta quinta-feira (22). No informe, constaram mais cinco mortes causadas pela doença.De acordo com o boletim, as vítimas foram duas mulheres, de 39 e 87 anos, e três homens, de 37, 63 e 79 anos (mais informações sobre as vítimas e seus sepultamentos na edição impressa desta sexta-feira, 23, do jornal).Agora, o município totaliza 285 mortes causadas por Covid-19 e 11.071 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia.Ainda segundo o informe, o município tem 40 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais seis estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 12 estão no Hospital de Campanha. Entre esses hospitalizados, 25 estão em estado grave na UTI.Os dados do boletim também mostram que o município tem 931 pessoas com suspeita da doença que aguardam o resultado dos testes, enquanto outras 938 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro" do boletim, Votuporanga aplicou mais 2.123 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 708 foram primeiras doses e as demais 1.415 foram segundas doses.Assim, o município totaliza 28.680 doses aplicadas: 18.134 primeiras doses e 10.546 segundas doses.