Foram mais de três horas de programação focada em arrecadar recursos para o hospital que é referência para 53 municípios

publicado em 16/04/2021

A equipe de jornalismo da Cidade FM preparou uma programação especial com mais de três horas de duração (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brdeu um show de solidariedade na sexta-feira (16) durante a campanha “Imprensa em prol da Santa Casa de Votuporanga”. Foram mais de três horas de uma programação especial focada apenas em arrecadar fundos para o hospital votuporanguense que é referência para 53 municípios.A equipe de jornalismo da emissora preparou entrevistas exclusivas, dados inéditos e um histórico do hospital que já salvou milhares de vidas, mas foram as participações espontâneas que trouxeram ainda mais emoção, como a de Jesus Perpétuo, que de uma propriedade rural em Simonsen ouviu a programação e fez questão de exaltar a Santa Casa que, 13 anos atrás, realizou nele sua primeira cirurgia cardíaca.E depois da participação dele vieram muitas histórias emocionantes, como a de dona Francisca, moradora do Bom Clima que, emocionada, contou que sua filha só se salvou de um câncer graças à dedicação dos profissionais da instituição.E se alguém ainda não havia se emocionado, até então, o depoimento do ex-vereador de Votuporanga, Arnaldo José Santa Fé Trindade, quebrou o gelo. Ele estava em Jales quando ouviu os apelos da bancada e encostou o carro para deixar o seu depoimento. Ele fez relatos emocionantes sobre seu envolvimento com o hospital e, por fim, cravou uma doação de R$ 1 mil.Quem também fez questão de contribuir foi o empresário José Eduardo Polaquini que, em nome da empresa Cooferpol, da qual é sócio com o seu irmão Carlos, encaminhou uma doação de R$5 mil na conta da Santa Casa ao ouvir o apelo da. Além disso, a sua esposa Toninha preparou outras doações de gênero alimentício.Além deles também participou da programação ex-provedor da Santa Casa e empresário, Valmir Dornelas. Sempre envolvido nas causas sociais de Votuporanga, ele falou sobre o quanto foi gratificante sua passagem como provedor do hospital e também contribuiu com a campanha doando, em nome do Ville Hotel Gramadão, uma moto 0km.Com apenas 10 anos de idade, a pequena Gabriela, da Vila América, deu um exemplo de amor ao próximo. Ela literalmente quebrou o seu cofrinho, juntou as moedas de sua mesada e doou R$ 50 para a Santa Casa. Ela contou que sua avó, Luzia, trabalhou por 40 anos na instituição.Quem também marcou presença, de São José do Rio Preto, foi o padre Silvio Roberto dos Santos. Além de enaltecer a iniciativa ele fez uma oração para abençoar o hospital, todos os profissionais que nele atuam e a todos que estavam ouvindo e participando da iniciativa.O resultado da ação em prol da Santa Casa, com a arrecadação de todos os órgãos de imprensa, deve ser divulgado na segunda-feira (19) pelo hospital.