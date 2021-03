Município totaliza 9.370 casos de coronavírus e 180 mortes causadas pela doença

publicado em 17/03/2021

Votuporanga tem 85 hospitalizados, dos quais 40 estão em estado grave na UTI (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 87 casos de coronavírus e três mortes causadas pela doença. Os dados são do Boletim Epidemiológico de ontem, da Secretaria Municipal de Saúde.Segundo os dados do informe, todas as vítimas eram mulheres e tinham comorbidades. Uma tinha 62 anos, enquanto a outra tinha 63 anos e a mais velha tinha 74 anos. Agora, o município totaliza 9.370 casos e 180 mortes causadas pela doença desde o começo da pandemia.Ainda segundo o boletim, Votuporanga tem 85 hospitalizados, dos quais um paciente está com suspeita de Covid-19 e os demais 84 já foram confirmados. Entre esses hospitalizados, 40 estão internados em estado grave na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).Além disso, o município tem 895 casos suspeitos da doença e 1.780 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.De acordo com o "vacinômetro" do boletim, Votuporanga aplicou mais 308 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 238 foram primeiras doses e 70 foram segundas doses.Assim, o município totaliza 14.225 doses aplicadas: 10.041 primeiras doses e 4.184 segundas doses.