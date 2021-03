A partir desta quarta-feira (3), idosos entre 77 e 79 anos poderão tomar a primeira dose da vacina no município

publicado em 03/03/2021

As vacinas são aplicadas em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e também pelo sistema drive-thru (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A partir desta quarta-feira (3), a Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga prossegue com o PEI (Plano Estadual de Imunização) e antecipa a vacinação de idosos entre 77 e 79 anos.As vacinas são aplicadas em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e também pelo sistema drive-thru na Unidade de Saúde da Família "Carmem Martin Maria Morettin" (Paineiras) e Consultório Municipal "Martiniano Salgado" (Pró-Povo).Para receber a vacina basta apresentar documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS, comprovante de endereço e para aqueles que forem tomar a segunda dose, é obrigatória a apresentação do cartão da primeira dose.