Parceria entre curso de Medicina e Unipec busca identificar características importantes da doença; projeto conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga

publicado em 22/03/2021

O projeto está sendo conduzido por 10 alunos da graduação, sob a supervisão dos docentes do Centro Universitário e médicos do hospital (Foto: Divulgação/Unifev)

O curso de Medicina da Unifev, em parceria com a Unipec (Unidade de Pesquisa Clínica) da Santa Casa de Votuporanga, deu início a uma pesquisa inédita sobre os casos de Covid-19, no município.O projeto está sendo conduzido por 10 alunos da graduação, sob a supervisão dos docentes do Centro Universitário e médicos do hospital Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes e Profa. Ma. Gracielly de Souza Pantano. A iniciativa também conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga.De acordo com o docente, a pesquisa consiste em coletar dados com pessoas que já foram infectadas pelo vírus, como forma de conhecer e entender melhor como está se desenvolvendo os casos da doença no município.“Primeiramente, é importante frisar que a pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, participa quem puder e quiser. Faremos um mapeamento dos casos e entraremos em contato com esses pacientes, com o objetivo de analisar diversos aspectos, como sintomas, atendimento médico, uso de medicamentos antes e após a doença, tratamentos e possíveis sequelas, entre outras questões”, explicou.Ainda, segundo Hernandes, o resultado será de conhecimento público e busca fornecer dados concretos sobre a Covid-19. “Temos, como meta, entrevistar 1 mil pessoas. Ao fim da pesquisa, teremos uma série de hipóteses que poderá nortear a atuação de profissionais da saúde não só do município, mas também de todo o País”.Durante as entrevistas com a população, que serão feitas por telefone ou pessoalmente, conforme a disponibilidade dos participantes, a equipe não solicitará documentos como CPF ou RG, nem tampouco contribuição financeira.“Neste primeiro momento, devido à fase crítica da pandemia, entraremos em contato somente por telefone. Por isso, é importante já alertar os moradores em caso de fraudes: só serão feitas perguntas referentes à Covid-19 e a informações simples, como nome, idade, profissão e domicílio”, afirmou.Desde o início da pandemia do novo Coronavírus, as comunidades acadêmicas têm trabalhado incansavelmente junto às instituições de saúde, demostrando a importância da pesquisa científica e suas conquistas para a sociedade.Criada em 2008, a Unipec da Santa Casa, desde o seu início, conta com a parceria da UNIFEV. Por meio do convênio, há o investimento na educação permanente dos profissionais da área da Saúde e na produção de estudos clínicos nacionais e internacionais desenvolvidos na Unidade, juntamente com o curso de Medicina.“Estamos trabalhando e estudando muito, para tentar contribuir, de alguma forma, com a Ciência do Brasil e do mundo. Foi a partir de participantes de pesquisas e, no caso da Covid-19, com a contribuição voluntária dos profissionais da Saúde, que hoje temos algumas vacinas disponíveis. Elas começaram a demonstrar os seus primeiros resultados, como a redução do número de hospitalizações e de mortes”, finalizou o médico e Prof. Mauro.