SSP informou que desenvolveu um sistema próprio para a vacinação de todos os profissionais

publicado em 27/03/2021

Postos de vacinação serão instalados em unidades da Polícia Militar no Estado (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública na quinta-feira (25). Para agilizar o processo de imunização, a secretaria informou que desenvolveu um sistema próprio para a vacinação de todos os profissionais da ativa das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, Corpo de Bombeiros, Guardas Civis Metropolitanas e polícias Federal e Rodoviária Federal que atuam no Estado de São Paulo, com início a partir do dia 5 de abril.Os postos de vacinação serão instalados em unidades da Polícia Militar no Estado, permitindo maior controle dos profissionais que serão vacinados. A medida visa reduzir o número de pessoas nos postos públicos de saúde, evitando aglomerações.Ainda de acordo com a secretaria, a vacinação é exclusiva aos profissionais da ativa das instituições. Para participar, todos terão de realizar um cadastro prévio pelo. A partir da próxima semana, os profissionais serão informados dos locais para a imunização, bem como os dias e horários recomendados.*Com informações do jornal Cidadão