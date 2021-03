Município tem 90 hospitalizados, todos confirmados com Covid-19; 39 estão em leitos de UTI

publicado em 24/03/2021

Município registrou mais 112 casos de coronavírus e tem 1.123 casos suspeitos (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadoni

Mesmo com o lockdown, os números de internações continuam subindo em Votuporanga, conforme aponta o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com o documento, o município tem 90 pessoas hospitalizadas, todas confirmadas com Covid-19. Dessas, 39 estão internadas em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Além disso, o município registrou mais seis mortes causadas pela doença. A expectativa é que o efeito das medidas mais restritivas decretadas pela Prefeitura (redução do número de casos, internações e mortes) "apareçam" apenas daqui 15 dias.

Vítimas e casos

Entre as vítimas que perderam a vida por causa da doença, a mais nova tinha 36 anos e comorbidades. Já a mais velha era uma idosa de 77 anos, sem comorbidades. Agora, Votuporanga totaliza 209 mortes causadas pela doença.

Ainda segundo o boletim, o município registrou mais 112 casos confirmados de coronavírus, totalizando 9.942 casos desde o início da pandemia.

Além disso, Votuporanga tem 1.123 casos suspeitos atualmente e 1.827 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar, segundo o informe.

'Vacinômetro'

De acordo com o "vacinômetro" do boletim, o município aplicou mais 145 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 104 foram primeiras doses e 41 foram segundas doses.