A Secretaria Municipal de Saúde segue a aplicação da primeira dose em idosos acima de 77 anos

publicado em 16/03/2021

Ampliação da nova faixa etária foi possível após a chegada, na sexta-feira (13), de 110 novas doses (Foto: Thomas Peter/Reuters)

A Prefeitura de Valentim Gentil informa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que iniciou na segunda-feira (15) a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos de 75 e 76 anos. A ampliação da nova faixa etária foi possível após a chegada, na sexta-feira (13), de 110 novas doses no município.A Secretaria de Saúde informa ainda que segue a aplicação da primeira dose em idosos acima de 77 anos, conforme disponibilidade de doses encaminhadas pelo governo do Estado.A previsão, segundo protocolo do Governo do Estado e do Ministério da Saúde, a vacinação de idosos de 72 a 74 anos deve começar no dia 22 março.Importante ressaltar que as doses chegam gradualmente, e são encaminhadas pelo Governo do Estado. Na sexta-feira (5), o município recebeu 100 doses e na segunda-feira (8), mais 55 doses, sendo todas CoronaVac.*Com informações do Extra.net