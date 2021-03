Enfermeira Haline Morato, da Clínica Protege, falou sobre como essas vacinas podem ajudar a amenizar sintomas da Covid-19

publicado em 24/03/2021

Enfermeira Haline Morato, da Clínica Protege, alerta sobre a importância de tomar as vacinas da gripe e de pneumonia em tempos de pandemia (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brAs vacinas de pneumonia e da gripe são capazes de fortalecer o sistema imunológico e amenizar os sintomas da Covid-19. Quem disse isso foi a enfermeira Haline Morato, que possui mais de 20 anos de experiência no setor de saúde e é responsável técnica da Clínica Protege.A clínica é um centro votuporanguense especializado em vacinação de recém-nascidos, crianças, adultos e idosos. Em entrevista ao jornal A Cidade, a enfermeira disse que a previsão é receber até cinco mil doses da vacina da gripe, enquanto as vacinas de pneumonia ficam disponíveis o ano todo.A enfermeira explicou que essas vacinas não protegem contra a Covid-19, mas a infecção pelo coronavírus diminui a defesa pulmonar do paciente, o que pode favorecer infecções secundárias (pneumonias bacterianas) e piorar o seu quadro. Por isso, Haline ressalta a importância de manter a vacinação em dia, principalmente neste contexto de pandemia."Se a pessoa tomar essas vacinas e acabar pegando Covid depois, a doença pode ser mais branda. Ela [vacina de pneumonia] protege bem o pulmão", explicou a enfermeira.Ainda segundo Haline, as vacinas também podem reduzir o tempo de internação de uma pessoa infectada pelo coronavírus, caso ela apresente sintomas da doença."Essas duas [vacinas] ajudam muito quem pegou Covid. O risco de internação e de intubação são bem menores", disse a enfermeira.Ela também contou à reportagem que, no ano passado, pacientes que tinham tomado as vacinas e tiveram Covid-19 em seguida relataram para ela que graças aos imunizantes não precisaram ser internados nem intubados."Atualmente, o que os adultos e jovens têm para dar uma ajuda nessa situação [da pandemia] é a vacina de pneumonia e de gripe, porque até [a campanha de vacinação contra a Covid] chegar à faixa etária deles, ainda vai demorar um pouco. E o que mais estamos vendo, além dos idosos, é muita gente jovem morrendo por Covid", acrescentou a enfermeira.A vacina da gripe protege o paciente contra a doença, mas o imunizante de pneumonia também o protege contra outras doenças. São elas: otites, sinusites, septicemia e meningite pneumocócica."Na Clínica Protege, temos dois tipos de vacinas contra pneumonias: Prevenar 13, que é recomendada para bebês a partir de dois meses, adultos e idosos; e a Pneumocócica 23, que complementa a Prevenar e é recomendada para crianças a partir de dois anos que tenham algum fator de risco e idosos a partir de 50 anos", explicou Haline.Sobre as reações que os imunizantes podem causar, a enfermeira disse que, na maioria dos casos, acontece apenas uma dor local.A Clínica Protege conta com uma equipe técnica composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Conforme explicou Haline, o local oferece três tipos de atendimento: presencial (a clínica possui três salas de vacinação, de forma que a enfermeira garantiu que não ocorra aglomeração), drive-thru e home (aplicação na casa do paciente).A Clínica Protege Vacinas e Cuidados de Votuporanga fica localizada na rua Sergipe, 3348. Os telefones para contato são: (17) 3422-9157 e (17) 9 9747-5492. O Instagram é: @protegecuidados.Para quem é de Fernandópolis, a Protege Vacinas e Cuidados também está com uma unidade na Avenida Manoel Marques Rosa, 911. Os telefones são: (17) 9 9781-8481 e (17) 9 9747-5492. O Instagram é: @protegeunidadefernandopolis.