Município tem 86 hospitalizados com Covid-19 e 36 internados em UTI

publicado em 18/03/2021

Votuporanga totaliza 188 mortes causadas pela Covid-19; 86 pessoas estão hospitalizadas com a doença (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 98 casos de coronavírus e oito mortes causadas pela doença nesta quinta-feira (18). As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.Entre as vítimas, a mais nova tinha 37 anos e comorbidades. Já a mais velha tinha 93 anos, sem comorbidades. Agora, o município totaliza 188 mortes causadas por Covid-19 e 9.468 casos da doença. Desses, 8.710 foram curados.De acordo com o boletim, o município tem 86 votuporanguenses hospitalizados, todos já confirmados com Covid-19. Desses, 36 estão internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Ainda segundo os dados do informe, Votuporanga tem 848 casos suspeitos da doença e 1.675 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro" do boletim, Votuporanga aplicou mais 140 doses do imunizante contra a Covid. Dessas, 105 foram primeiras doses, enquanto as demais 35 foram segundas doses.Assim, o município totaliza 14.365 doses aplicadas, das quais 10.146 foram primeiras doses e 4.219 foram segundas doses.