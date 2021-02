Em relação à vacinação, nenhuma nova dose da vacina foi aplicada entre as 16h20 do dia 19 e as 12h59 do dia 20

publicado em 22/02/2021

Um idoso de 67 anos e uma idosa de 82 faleceram em decorrência da doença; ambos tinham comorbidades (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga voltou a registrar duas mortes em um único dia por complicações relacionadas à Covid-19. De acordo com o Boletim Epidemiológico de sábado (20), o último divulgado pela Prefeitura, um idoso de 67 anos e uma idosa de 82 faleceram em decorrência da doença. Ambos tinham comorbidades e estavam hospitalizados, o homem na Santa Casa e a mulher em um hospital de outro município.Ainda conforme o Boletim da Secretaria da Saúde, mais 18 casos de coronavírus foram registrados, totalizando 8.176 ocorrências positivas desde o início da pandemia. Do total de infectados, 7.887 pessoas já se recuperaram da doença, enquanto outras 22 ainda estão internadas, 13 delas em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Há também o registro de mais 358 votuporanguenses com suspeita da doença aguardando o resultado dos exames e outros 773 com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.Já em relação à vacinação, nenhuma nova dose da vacina foi aplicada entre as 16h20 do dia 19 e as 12h59 do dia 20. O município segue, portanto, com 6.170 pessoas imunizadas com a primeira dose e 1.914 com a segunda.