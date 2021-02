Desde o começo da pandemia, o município registrou 8.295 casos de Covid-19

publicado em 25/02/2021

Votuporanga registrou 8.295 casos de coronavírus e 8.207 aplicações da vacina contra a doença (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 39 casos de coronavírus nesta quinta-feira (26), segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.Ainda segundo o informe, o município registrou mais uma morte por Covid-19. A vítima era uma idosa de 63 anos, com comorbidades, que estava hospitalizada na Santa Casa.No total, 28 pessoas estão hospitalizadas, das quais duas têm suspeitas de Covid-19 e as outras 26 foram confirmadas com a doença. De todas essas, 12 estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Desde o começo da pandemia, o município registrou 8.295 casos de coronavírus, dos quais 7.945 foram curados. Atualmente, Votuporanga tem 359 casos suspeitos e 828 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.De acordo com o "vacinômetro" do município, mais 45 votuporanguenses tomaram a primeira dose do imunizante contra o coronavírus e mais três tomaram a segunda. Assim, o município tem 6.278 pessoas que tomaram a primeira e 1.929 que tomaram a segunda.