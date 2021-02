Vítima era Paulo Cezar de Lima, aos 61 anos, que tinha comorbidades e morreu na Santa Casa de Votuporanga

Votuporanga totaliza 8.196 casos de coronavírus e 1.919 pessoas totalmente imunizadas, isto é, que tomaram as duas doses da vacina (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 20 casos de coronavírus entre domingo (21) e esta segunda-feira (22), segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Ainda de acordo com o boletim, o município registrou mais uma morte por Covid-19.A vítima era Paulo Cezar de Lima, aos 61 anos, que tinha comorbidades e morreu na Santa Casa de Votuporanga. Ele era motorista de caminhão e residia na rua Presidente Costa e Silva, no bairro Estação no município.Paulo de Lima deixa os filhos Viviane Lima, Rafael Silva, Alice Félix, Tarlon Félix, Cibely Costa e Raniery Silva, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (22), às 10h, no Cemitério Parque Jardim das Flores. Com ele, o município totaliza 142 mortes por Covid-19.Votuporanga tem ainda 21 pessoas hospitalizadas, todas confirmadas com Covid-19. Dessas, 14 estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Desde o começo da pandemia, o município registrou 8.196 casos de coronavírus, dos quais 7.910 se curaram.De acordo com o boletim da Pasta, mais 12 votuporanguenses tomaram a primeira dose do imunizante contra o coronavírus e mais cinco tomaram a segunda dose. Assim, o município totaliza 6.182 pessoas que tomaram a primeira dose e 1.919 que tomaram a segunda.Ainda segundo o boletim, Votuporanga tem 388 casos suspeitos da doença e 864 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.