Com a abertura, hospital chegou a 20 leitos, mas 18 deles já estão ocupados

publicado em 03/02/2021

No mesmo dia a Santa Casa registrou mais uma alta, chegando ao total de 930 vidas salvas desde o início da pandemia (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Santa Casa de Votuporanga abriu na segunda-feira (1) mais seis leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinados ao atendimento de pacientes graves com Covid-19. Com esta medida, a Santa Casa possui agora 20 leitos de UTI para tratamento de coronavírus, porém, menos de 24 horas depois da abertura, quatro dos seis novos leitos já foram ocupados e há apenas duas vagas disponíveis para pacientes em estado grave com a doença.É o que revela o informe diário de atendimentos do hospital na ala isolada para doenças respiratórias. Conforme o documento, 18 pacientes que já testaram positivo estão internados e necessitando de tratamento intensivo. Há também mais seis positivados na enfermaria do hospital.No mesmo dia a Santa Casa registrou mais uma alta, chegando ao total de 930 vidas salvas desde o início da pandemia.