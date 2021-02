Vacinação foi voltada para profissionais de saúde e demais trabalhadores de estabelecimentos de saúde que ainda não tinham recebido a 1ª dose

publicado em 08/02/2021

Plantão começou às 8h e foi até 16h, no Centro de Convenções 'Jornalista Nelson Camargo' (Foto: A Cidade)

A secretaria municipal da Saúde de Votuporanga vacinou cerca de 800 pessoas no plantão realizado no final de semana. A vacinação foi voltada para profissionais de saúde e demais trabalhadores que atuam em estabelecimentos de saúde que ainda não tinham recebido a primeira dose.O plantão começou às 8h e foi até 16h, no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo", no sábado (6) e no domingo (7).Todos os profissionais deveriam apresentar documento pessoal com foto ou a carteira de registro da profissão, além de comprovar vínculo com o estabelecimento de saúde por meio de holerite, carteira de trabalho, alvará da Vigilância Sanitária, Inscrição Municipal, entre outros.Já a vacinação que contempla idosos votuporanguenses com mais de 90 anos começou nesta segunda-feira (8), em todas as unidades de saúde do município, das 8h às 16h.Além disso, o município está oferecendo drive-thru de vacinação nos consultórios municipais "Carmem Martin Maria Moretin", no bairro Paineiras, e "Martiniano Salgado", no Pró-Povo.Já para os idosos acamados, a vacinação está sendo realizada em cada residência pelas equipes das unidades de saúde.