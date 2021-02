A vítima, Arlinda Marques, estava hospitalizada na Santa Casa de Votuporanga e o óbito confirmado no boletim epidemiológico

publicado em 19/02/2021

Votuporanga tem ainda 20 hospitalizados, dos quais um tem suspeita de Covid-19 e os outros 19 estão confirmados (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou a 139ª morte por coronavírus, segundo os dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde desta sexta-feira (19). A vítima era a moradora do bairro Vila Paes, Arlinda Marques Albuquerque, de 102 anos. O município também registrou mais 23 novos casos e chega a 8.158 ocorrências.Dona Arlinda estava internada na Santa Casa de Votuporanga e tinha comorbidades. Segundo as informações disponibilizadas pelo obituário, ela deixa os filhos Eremita, Deusani, Deuzedir e Idalina. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (19), às 10h, no Cemitério Municipal de VotuporangaVotuporanga tem ainda 20 hospitalizados, dos quais um tem suspeita de Covid-19 e os outros 19 estão confirmados. Das pessoas hospitalizadas, 13 estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).De acordo com os dados do "vacinômetro" do município, mais 49 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e mais 21 tomaram a segunda. No total, 6.170 pessoas tomaram a primeira dose do imunizante e 1.914 tomaram a segunda.Ainda sobre os dados totais, o município tem 317 casos suspeitos e 802 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.