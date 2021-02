Profissionais precisam levar Carteira do Conselho, Alvará da Vigilância Sanitária de Votuporanga, Carteira de Trabalho, CPF ou Cartão SUS para serem vacinados contra o coronavírus

publicado em 05/02/2021

Votuporanga começa a imunizar farmacêuticos no Espaço Unifev até as 16h desta sexta (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brFarmacêuticos começam a ser vacinados contra o coronavírus nesta sexta-feira (05) em Votuporanga. Os profissionais devem apresentar a Carteira do Conselho, Alvará da Vigilância Sanitária de Votuporanga, Carteira de Trabalho, CPF ou Cartão SUS para serem imunizados.Para receberem a dose do imunizante, os profissionais devem comparecer ao Espaço Unifev Saúde, até as 16h. O local fica na Rua Tocantins, 2918, no bairro Santa Eliza.Nesta semana, a Secretaria da Saúde ampliou a vacinação contra Covid-19 para novas categorias de profissionais de saúde, cumprindo as determinações do Plano Estadual de Imunização.Até o momento, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, dentistas e auxiliares foram vacinados nesta nova etapa do Plano."Agora, avançamos para essas novas categorias da área da saúde. Conforme o município receber novas doses, o calendário de vacina vai sendo ampliado gradativamente", explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga fará um plantão neste sábado (06) e domingo (07) para vacinar profissionais de saúde e demais trabalhadores que atuam em estabelecimentos de saúde que ainda não receberam a primeira dose.O plantão será das 8h às 16h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, que fica na Av. dos Bancários, 3.299 - Jardim Alvorada.Já na segunda-feira (8) começa a vacinação para os idosos com idade acima de 90 anos em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h.