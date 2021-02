Desde o começo da pandemia, município registrou 8.323 casos da doença

publicado em 26/02/2021

No total, 6.298 votuporanguenses tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus e 2.103 tomaram a segunda (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brPela primeira vez nos últimos seis dias, Votuporanga não registrou mortes causadas por Covid-19, segundo o Boletim Epidemiológico desta sexta-feira (26) da Secretaria Municipal de Saúde.Porém, o município registrou mais 28 casos da doença, totalizando 8.323 casos desde o começo da pandemia. Ainda segundo o boletim, Votuporanga registrou 145 mortes pela doença até o momento.Os dados do informe também mostraram que o município tem 25 pessoas hospitalizadas, das quais uma tem suspeita de Covid-19 e as outras 24 foram confirmadas com a doença. Além disso, o município tem 383 casos suspeitos da doença e 897 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.De acordo com o "vacinômetro" do município, mais 20 votuporanguenses tomaram a primeira dose do imunizante contra o coronavírus e mais 174 tomaram a segunda. No total, 6.298 tomaram a primeira dose da vacina e 2.103 tomaram a segunda.