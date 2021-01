Nas últimas 24h, município teve 55 novos casos confirmados da doença

publicado em 15/01/2021

Votuporanga está com 18 pessoas internadas e 9 estão na UTI (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga registrou mais 55 casos de coronavírus nesta sexta-feira (15). Este foi o maior número de casos novos da doença desta semana, totalizando 7.276 ocorrências positivas desde o início da pandemia. E não houve registro de novas mortes pela doença. Desta forma, o município segue com 127 óbitos confirmados.O município está com 16 pessoas internadas. Dessas, oito estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Há também 767 votuporanguenses com suspeita da doença, à espera do resultado dos exames.Outras 1.452 pessoas apresentaram sintomas não graves e estão em monitoramento domiciliar. Esses exames foram coletados de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, enquanto os casos suspeitos da doença vem de exames enviados para laboratório.