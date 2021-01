Ministro da Saúde afirmou que estados podem iniciar campanha a partir das 17h

publicado em 18/01/2021

Em cerimônia em São Paulo, o ministro deu início à distribuição das doses da CoronaVac (Foto: Tatiana Santiago/G1)

O Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta segunda-feira (18) que a vacinação contra a Covid-19 será iniciada a partir das 17h em todo o país.Em cerimônia em São Paulo, o ministro deu início à distribuição das doses da CoronaVac, vacina do Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, para os demais estados do país."A todas as famílias das vítimas, recebam a nossa solidariedade, é muito difícil perder alguém que amamos. Está dado o primeiro passo para a maior campanha de vacinação do mundo", afirmou o ministro.As caixas saíram do centro de distribuição de logística do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo.O evento, que contou com a presença de alguns governadores, não teve a participação do governador João Doria (PSBD). O vice-governador, Rodrigo Garcia, representou o estado de São Paulo.Em coletivas de imprensa simultâneas, Doria e Pazuello trocaram acusações no domingo (17).Pazuello disse que o governo de São Paulo fez um ato de marketing ao iniciar a vacinação simbólica em profissionais da Saúde logo após a aprovação da vacina.O uso emergencial das seis milhões de doses prontas vindas da China foi aprovado no domingo pela Anvisa.Por volta das 5h, caminhões de carga refrigerados começaram a deixar o centro de distribuição escoltados por carros da Polícia Federal. Cem caminhões farão o transporte da vacina.As doses da CoronaVac também serão distribuídas em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e companhias aéreas que farão o transporte gratuitamente.O estado de São Paulo recebeu 1.349.200 doses. O restante foi dividida para os demais estados.De acordo com o governo federal, os estados serão responsáveis pela distribuição aos municípios para o início do plano nacional de vacinação na quarta-feira (20).O Instituto Butantan vai entregar nesta segunda-feira o pedido de uso emergencial para as doses da CoronaVac envasadas no país.A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou neste domingo, por unanimidade, o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19. A reunião que discutiu o tema durou cerca de cinco horasRondônia - 33.040Acre - 13.840Amazonas - 69.880Roraima - 10.360Pará - 124.560Amapá - 15.000Tocantins - 29.840Total de doses - 296.520Maranhão - 123.040Piauí - 61.160Ceará - 186.720Rio Grande do Norte - 82.440Paraíba - 92.960Pernambuco - 215.280Alagoas - 71.080Sergipe - 48.360Bahia - 319.520Total de doses - 1.200.560Minas Gerais - 561.120Espírito Santo - 95.440Rio de Janeiro - 487.520São Paulo - 1.349.200Total de doses - 2.493.280Paraná - 242.880Santa Catarina - 126.560Rio Grande do Sul - 311.680Total de doses - 681.120Mato Grosso do Sul - 61.760Mato Grosso - 65.760Goiás - 182.400Distrito Federal - 105.960Total de doses - 415.880*Com informações G1