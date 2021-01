De acordo com o secretário de Saúde, serão imunizados idosos e deficientes institucionalizados, além dos demais profissionais que atuam no enfrentamento à doença

publicado em 25/01/2021

2ª etapa vai vacinar idosos e pessoas com deficiência institucionalizadas (Foto: Monize Poiani/TV TEM)

São José do Rio Preto dá início à segunda etapa da vacinação contra o novo coronavírus na próxima segunda-feira (25). A informação foi divulgada na tarde de sexta-feira (22).De acordo com o secretário de Saúde de Rio Preto, Aldenis Borim, serão imunizados idosos e deficientes institucionalizados, além dos demais profissionais que atuam diretamente no enfrentamento à Covid-19. São eles:- Profissionais dos laboratórios de coleta e análise de Covid- 19;- Profissionais dos serviços diagnósticos de imagem;- Profissionais da remoção de pacientes Covid -19;- Profissionais do Hospital Bezerra de Menezes;- Profissionais de hemodiálise das escalas dos setores de Covid -19;Durante a primeira etapa de vacinação, profissionais da saúde que atuam diretamente no combate ao novo coronavírus em hospitais e unidades de saúde foram vacinados. A expectativa era imunizar 3 mil trabalhadores até sexta-feira (22).Segundo Aldenis Borim, o Ministério da Saúde e o Governo do Estado de São Paulo determinaram que os profissionais de saúde fossem vacinados primeiro porque estão mais expostos ao risco de infecção."Eles são a nossa força de trabalho. Se eu perco um funcionário, ele fica 14 dias afastado e deixa de cuidar de pessoas. Isso prejudica muita gente. Aquele que tem o contato o dia todo com pacientes com Covid-19 precisa ser priorizado", afirma."Vocês acham que a Secretaria de Saúde não pensa que dentistas, endoscopistas, anestesistas, otorrinolaringologistas, pneumologistas não estão expostos? Claro que estão. Eles podem, obviamente, contrair a doença. Mas nós temos 7,8 mil doses. Ou seja, temos que fazer a prioridade de quem está à frente", completa.De acordo com o secretário de Saúde, Rio Preto seguirá à risca as normas estipuladas pelo Ministério da Saúde. Ou seja, ninguém fora do público-alvo será vacinado antes da hora."Nenhuma pessoa do comitê foi vacinada. Nem uma pessoa da Secretaria de Saúde foi vacinada. Aqui não haverá carteirada. Aqui haverá respeito aos trabalhadores que estão à frente da Covid-19", afirma.*Com informações do G1