Nesta primeira remessa, 99 profissionais receberão a vacina no município

publicado em 22/01/2021

A primeira a receber a dose imunizante é a técnica de enfermagem Lenirce Neves Muller Leite, de 52 anos, que trabalha há 21 anos no município (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Um momento muito aguardado e que traz esperança. Os profissionais da saúde de Valentim Gentil começam a receber as doses da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, nesta sexta-feira (22). Nesta primeira remessa, 99 profissionais receberão a vacina.A primeira a receber a dose imunizante é a técnica de enfermagem Lenirce Neves Muller Leite, de 52 anos, que trabalha há 21 anos no município.Lenirce é casada, tem um filho e já foi diagnosticada com o vírus. Ela trabalha na linha de frente, atendendo pacientes com sintomas gripais, suspeitos ou contaminados com a doença.“É um momento muito emocionante. Um primeiro passo que traz na nossa alma um pouco de conforto, de alívio e de esperança. Vivemos dias muitos difíceis, mas receber a vacina já nos tranquiliza e nos dá fé de que tudo isso logo vai passar”, disse Lenirce.A cerimônia de início de vacinação foi acompanhada pelo Prefeito Adilson Segura e outras lideranças municipais, além de outros profissionais da área da saúde.“É um momento histórico, onde aproveitamos para agradecer a todos os profissionais da saúde pelo empenho e pela dedicação em cuidar da nossa população. Um momento realmente de emoção, que nos faz crer que dias melhores estão por vir. Agradecemos ao Governo do Estado pelo envio das doses e firmamos o compromisso com a população, que vamos continuar trabalhando para oferecer o melhor ao nosso povo”, disse o prefeito.Nesta sexta-feira, a Secretaria de Saúde deve imunizar os 99 profissionais e a pasta seguirá em contato com o Governo Estadual para orientações e informações quanto a chegada de outras remessas da vacina.“Estamos muito felizes e esperançosos com o inicio da vacina. É um momento aguardado por todos nós. É só o inicio, por isso precisamos continuar com as medidas de prevenção contra a doença, fazendo o uso da máscara, do álcool em gel e mantendo o distanciamento social”, disse a secretária de Saúde, Elaine Teixeira Barbosa Simonato