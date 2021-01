O papa de 84 anos e o papa emérito de 93 anos receberam suas vacinas como parte de um programa de vacinação do Vaticano que começou na quarta-feira. Ambos são grupo de risco devido à idade

publicado em 14/01/2021

O papa Francisco e o papa emérito Bento XVI receberam a primeira dose de uma vacina contra o coronavírus, disse o Vaticano nesta quinta-feira (14).

O papa de 84 anos e o papa emérito de 93 anos receberam suas vacinas como parte de um programa de vacinação do Vaticano que começou na quarta-feira. Ambos são grupo de risco devido à idade.



Francisco talvez esteja em maior risco porque parte de um de seus pulmões foi removido após uma doença quando ele era jovem em sua Argentina natal. Já Bento XVI é frágil e sofre de várias doenças relacionadas à velhice, como artrite.

Houve menos de 30 casos de coronavírus na Cidade do Vaticano, a maioria deles entre a Guarda Suíça, que vive em um quartel comunitário.

O papa Francisco disse no fim de semana que todos deveriam receber a vacina. "É uma escolha ética porque você está jogando com sua saúde, com sua vida, mas também está jogando com a vida de outras pessoas", disse ele à estação de TV italiana Canale 5.











*Com informações de CNN Brasil