É o que disse o dr. Chaudes Ferreira Junior durante uma entrevista à rádio Cidade FM ontem

publicado em 19/01/2021

De acordo com os dados do último boletim informativo do coronavírus divulgado pela Prefeitura, cerca de 30% da população teria sido infectada pelo vírus. Mas o médico acredita que este número seja maior (Foto: A Cidade)

Pedro Spadoni

pedro@acidadevotuporanga.com.br

Mais da metade dos votuporanguenses já pegaram o coronavírus. É o que disse o dr. Chaudes Ferreira Junior, coordenador de urgência e emergência da Santa Casa e secretário-executivo do Centro de Enfrentamento à Covid-19 de Votuporanga, durante uma entrevista à rádio Cidade FM ontem.

De acordo com os dados do último boletim informativo do coronavírus divulgado pela Prefeitura, cerca de 30% da população teria sido infectada pelo vírus. Mas o médico acredita que este número seja maior.

"Por mais que a gente esteja testando, ainda se testa pouco. Tem muitos pacientes que são assintomáticos. Muitos pacientes com sintomas muito leves que acabaram não procurando atendimento e não foram testados", explicou o dr. Chaudes à rádio.