Estudo final da vacina foi analisado pelo laboratório da Sinovac

publicado em 06/01/2021

O governo optou por pedir a autorização definitiva, e não emergencial - (Foto: Divulgação/Instituto Butantan)

O governo de São Paulo programou para esta quinta-feira, 7, o pedido de aprovação da CoronaVac à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O pedido está atrelado à entrega do estudo da fase final de testas da vacina, que já foi analisado pelo laboratório Sinovac, criador da fórmula.

A equipe do governador João Doria (PSDB) planejava fazer o pedido no fim de dezembro, mas foi detectada divergência de dados do percentual de efetividade da vacina em relação a outros países que também testaram o imunizante, como a Turquia e a Indonêsia. O percentual dos testes brasileiros ficaram um pouco abaixo dos outros países e, por isso, a Sinovac determinou a análise dos dados antes da divulgação por parte do governo paulista.

O comitê de contingência tem pressa na aprovação já que Doria anunciou o início da vacinação contra o coronavírus no estado para 25 de janeiro. A Anvisa tem dez dias para analisar os estudos e liberar o uso da vacina no país.

O governo optou por pedir a autorização definitiva, e não emergencial, uma vez que considera já ter informações robustas sobre a efetividade da vacina.











*Com informações de O Extra.net