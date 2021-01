Percentual chegou a 100% de proteção em casos considerados moderados e graves

publicado em 07/01/2021

A eficácia da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, é de 78% em casos leves e de 100% em casos moderados e graves.Os detalhes sobre o resultado dos testes feitos com o imunizante em voluntários estão sendo apresentados em uma coletiva de imprensa iniciada às 12h45.“As pessoas que forem imunizadas terão entre 78% e 100% menos possibilidade de desenvolverem a Covid-19 do que uma pessoa que não recebeu o imunizante”, explicou o governador João Doria (PSDB). “Esse resultado significa que a vacina tem elevado grau de eficiência para proteger a vida dos brasileiros contra a Covid-19”, afirmou o governador João Doria, ao abrir a coletiva.Os resultados foram apresentados à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) na manhã desta quinta.Desde 20 de julho, 13 mil profissionais de saúde voluntários em oito estados brasileiros, tendo recebido duas doses com 14 dias de intervalo entre elas.O percentual obtido significa, na prática, que 78% das pessoas que tomam a vacina obtêm a proteção.No caso da proteção para evitar casos moderados, graves e mortes, o índice alcançado foi de 100%, segundo os estudos.De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a taxa mínima recomendada é de 50%.Há expectativa ainda que o governo estadual faça hoje o pedido para uso da vacina junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).Segundo a proposta do Estado, a previsão é de que a vacinação comece no dia 25 de janeiro e vá até 22 de março, em cerca de 10 mil pontos, incluindo áreas de escolas, da Polícia Militar, estações de trem, terminais de ônibus e com o sistema drive-thru.Devem ser vacinadas na primeira etapa de imunização cerca de 9 milhões de pessoas, integrantes de grupos de risco, como idosos, ou em situação de vulnerabilidade, além dos profissionais da saúde.A atualização do Plano São Paulo que seria anunciada nesta quinta-feira (7) pelo governo estadual ficará para amanhã.A mudança foi divulgada pelo secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, em entrevista ao Bom Dia São Paulo, da TV Globo, durante a manhã de hoje, e confirmada pelo LIBERAL com uma fonte no governo.A tendência era de que a atualização prevista para esta quinta colocasse as cidades da região de Campinas, como Americana e Santa Bárbara d’Oeste, de volta à fase laranja, o que deve ser anunciado nesta sexta.A fase restringe horários de atividades não essenciais, como o comércio, e proíbe o atendimento in loco de restaurantes, bares e salões de beleza.O motivo para a regressão seria o aumento de novos casos e mortes e a alta na ocupação de leitos hospitalares. Há expectativa de que o período de festas e viagens agrave o cenário da pandemia nas próximas semanas.*Com informações O Liberal