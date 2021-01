Dentre os 14 pacientes que estão em estado grave na UTI da Santa Casa (que está com 100% de ocupação), 11 deles são votuporanguenses

publicado em 19/01/2021

Dentre os 14 pacientes que estão em estado grave na UTI da Santa Casa (que está com 100% de ocupação), 11 deles são votuporanguenses (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A atualização do boletim epidemiológico da Prefeitura nesta terça-feira (19) registrou mais 21 novos casos de Covid-19 em Votuporanga, o que totaliza 7.356 ocorrências desde o início da pandemia. Dentre os 14 pacientes que estão em estado grave na UTI da Santa Casa (que está com 100% de ocupação), 11 deles são votuporanguenses.Ainda de acordo com o informe, do total de infectados até o momento, 7.007 pessoas se recuperaram, enquanto 24 estão internadas. Há também 840 moradores com suspeita da doença, à espera do resultado dos exames.Outras 1.264 pessoas apresentaram sintomas não graves e estão em monitoramento domiciliar. Esses exames foram coletados de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, enquanto os casos suspeitos da doença vem de exames enviados para laboratório.