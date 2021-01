Produto é o segundo a ser aprovado pela agência reguladora da Europa

publicado em 06/01/2021

A vacina contra o novo coronavírus da Moderna se tornou hoje (6) a segunda a receber aprovação da agência reguladora de medicamentos da Europa, com as autoridades acelerando a disponibilização de doses com o objetivo de conter a pandemia em meio às preocupações com novas variantes do vírus.

Após o aval da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), o passo final é a aprovação pela Comissão Europeia, o que deve acontecer rapidamente.





















*Com Informações de Agência Brasil