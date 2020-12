Na próxima quarta-feira, dia 30, sexto lote com 1,5 milhão de doses prontas serão entregues

publicado em 29/12/2020

O Governo de São Paulo recebeu na manhã desta segunda feira (28), um novo lote com mais 500 mil doses da vacina do Instituto Butantan contra o novo coronavírus. A carga desembarcou por volta de 11h30 no aeroporto de Guarulhos. O voo da Turkish Airlines saiu de Pequim, na China, e fez escala na Turquia. Todo o lote que chegou hoje é composto por doses já prontas para a aplicação.

No próximo dia 30 de dezembro, quarta-feira, está prevista a chegada da última remessa de 2020, com mais 1,5 milhão de doses prontas, totalizando cerca de 11 milhões de doses em solo brasileiro ainda em 2020.

A parceria entre o Butantan e a biofarmacêutica Sinovac Biotech foi firmada no dia 10 de junho deste ano. O primeiro lote com 120 mil doses chegou ao Brasil no dia 19 de novembro. O segundo carregamento, com 600 litros a granel do insumo, correspondente a um milhão de doses, desembarcou em 3 de dezembro, e a terceira remessa, com 2 milhões de doses, foi recebida em 18 de dezembro.

Já na véspera de Natal (24), São Paulo recebeu a maior carga de vacinas, com 5,5 milhões doses composta por 2,1 milhões de forma pronta para aplicação e mais 2,1 mil litros de insumos, correspondentes a 3,4 milhões de doses que serão envasadas no complexo fabril do Butantan, também em São Paulo.

“Chegamos ao fim de 2020 com aproximadamente 11 milhões de vacinas em solo nacional, garantindo o compromisso do Butantan em viabilizar o imunizante para a população brasileira para que, assim que registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, possa ser iniciada a vacinação”, afirmou Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan.

*Com informações de Governo de São Paulo