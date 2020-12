Enfermeira e psicóloga trabalham no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). Município acumula 32.928 casos positivos de Covid-19, dos quais 30.307 estão recuperados e 881 vieram a óbito

publicado em 22/12/2020

Psicóloga e enfermeira do Hospital de Base de Rio Preto — Foto: Reprodução/Facebook

Com o aumento no número de casos positivos de coronavírus, funcionárias do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) fizeram um apelo para moradores evitarem aglomerações durante as festas de fim de ano.

Os relatos foram gravados e publicados na página oficial da unidade, que é referência para mais de 100 municípios da região noroeste paulista.

Trabalhando há duas décadas no Hospital de Base, a psicóloga Ana Paula, de 46 anos, se emocionou ao relembrar a realidade que os pacientes e as famílias estão enfrentando.

"O momento mais difícil que vivi foi participar de uma despedida de uma paciente. Era uma família que vivia em cidades diferentes. Então, conseguimos unir todos. Ela se despediu por chamada de vídeo. Foi um momento que jamais pensei em viver, mas tenho vivido isso com muita frequência. É muito triste se despedir de quem ama por uma telinha de computador.”



Emocionada, Ana Paula também afirmou que os profissionais de saúde estão cansados de ver tanto sofrimento e pediu para os moradores ficarem em casa.

“Eu vejo pessoas preocupadas com o final de ano. Preocupem-se em estarem vivos, preocupem-se em não contaminar aqueles que você ama. É um Natal diferente para podermos ter muitos outros. Fiquem em casa. Estamos cansados de ver tanto sofrimento e dor.”

Aumento

Em outro vídeo, a enfermeira intensivista Débora Valverde relatou que os casos positivos de coronavírus aumentaram consideravelmente nas últimas semanas.

“Os pacientes vem chegando cada vez mais graves. Pacientes jovens, além dos pacientes em uma faixa etária entre 40 a 55 anos que não conseguem sair. Não é brincadeira o que estamos vivendo. É exaustivo. Não se trata só dos pacientes Covid-19. A realidade vem impactando, inclusive, pacientes que não tem nada a ver com Covid-19, pois começam a faltar vagas e leitos para operar tumor e outras doenças.”

Débora Valverde afirmou que o irmão ficou internado em uma das unidades em que atua como supervisora após testar positivo para a doença e que foi destruidor vê-lo como um paciente.

“Ele acreditava na pandemia, mas achou que um encontro com dois amigos não era uma festa. Não queira passar por isso. Escute o que nós, profissionais de saúde, estamos falando. Nós estamos dando nosso melhor, mas estamos cansados, muito cansados. Fiquem em casa. Faça sua parte. Não existe melhor foram de demonstrar amor do que o distanciamento.”



Atualização

Nos últimos três dias, São José do Rio Preto (SP) registrou mais 529 casos positivos de coronavírus e 13 novas mortes provocadas pela doença.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade acumulava, até a noite de segunda-feira (21), 32.928 moradores contaminados pela Covid-19, dos quais 30.307 estão recuperados e 881 vieram a óbito.

Desde o início da pandemia, 131.988 pacientes com estado gripal foram atendidos. Desse total, 115.765 colheram material genético e 82.837 testaram negativo para a doença.

Até o domingo (20), 257 moradores estavam internados em hospitais de Rio Preto, sendo 100 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 157 em enfermaria.

Segundo a Secretaria de Saúde, o coeficiente de incidência de casos positivos é de 7.141 para cada 100 mil habitantes.

Dados

Na última sexta-feira (18), o secretário de Saúde, Aldenis Borim, afirmou que a média móvel de casos confirmados de Covid-19 por data de notificação aumentou.

“Em 1º de novembro, nós estávamos com 76 casos confirmados por dia. Hoje, nós estamos com 168. Ou seja, mais do que dobrou o número de casos confirmados por dia. Há uma elevação de mais de 100% dos casos.”

Consequentemente, a situação está refletindo taxa de ocupação de leitos clínicos e intensivos destinados para pacientes com suspeita ou diagnostico confirmado de coronavírus.

“Nós já tivemos 35% de ocupação de leitos. Agora estamos com 55,79%. Em um mês, nós subimos 20%. Isso é preocupante, pois é um gráfico ascendente”, afirmou o secretário de Saúde.

Para se ter uma ideia, no Hospital de Base, unidade referência para mais de 100 municípios da região noroeste paulista, a taxa de ocupação de leitos subiu 110% em 30 dias.

“A região não está diferente de São José do Rio Preto. Ela também está crescendo. Hoje nós estamos com 158 internados, mas já tivemos 55”, contou Aldenis Borim.













*Com informações de G1 São José do Rio Preto e Araçatuba