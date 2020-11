Foram 16 mil mortes pela doença em outubro, segundo dados levantados pelo consórcio de veículos de imprensa.; terceiro mês consecutivo em que há queda no número mensal de mortes.

publicado em 07/11/2020

(Foto: Ricardo Moraes/Reuters)

O Brasil fechou o mês de outubro com 16.016 mortes pela Covid-19, mostram dados apurados pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de Saúde do país. É a primeira vez desde abril que o país termina um mês com menos de 20 mil mortes pela doença, e o terceiro mês consecutivo com queda no número de óbitos pela Covid-19.



"O número [de mortes] abaixo de 20 mil significa que a epidemia realmente está desacelerando, que é o que seria esperado. Então a tendência é de redução", afirma o epidemiologista Pedro Hallal, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).



A queda vista em outubro vem depois do segundo mês com menos de 30 mil mortes pela Covid-19. O recorde de óbitos em solo brasileiro foi visto em julho, quando 32.912 pessoas perderam a vida para a doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).



O dado referente a este mês foi calculado subtraindo-se as mortes totais no dia 30 de setembro (143.886) do total de mortes até 31 de outubro, que era de 159.902 até as 20h. Os números dos meses anteriores foram determinados com a mesma metodologia.

*G1