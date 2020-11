Outros estados tiveram atrasos na atualização dos dados nos últimos dias, mas apenas Amapá e São Paulo não publicaram nenhum balanço desde quinta-feira

publicado em 10/11/2020

(Foto: Estado de São Paulo)

O governo de São Paulo não atualiza os dados da Covid-19 no estado desde a última quinta-feira (5), quando a rede do Ministério da Saúde foi afetada por um vírus. No entanto, segundo a Secretaria da Saúde do estado, o atraso ocorre “por problemas apresentados nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde”.



Em nota, o ministério afirma que “já reestabeleceu parte do sistema de informações da pasta e segue monitorando as demais páginas que ainda não estão totalmente normalizadas e podem, eventualmente, precisar de ajustes” (veja a nota completa abaixo).



Além de São Paulo, apenas o estado do Amapá não atualiza os dados de mortes e casos de coronavírus há cinco dias. Desde a última terça-feira (3) o Amapá sofre com um apagão que compromete a distribuição de energia elétrica em boa parte do estado.



Outros estados tiveram atrasos na atualização dos dados nos últimos dias, mas apenas Amapá e São Paulo não publicaram nenhum balanço desde quinta-feira.Veja na lista abaixo:



Sexta (6/11): SC, SP, AM e AP não atualizaram dados e RJ atualizou parcialmente.

Sábado (7/11): SP, AP e RR não atualizaram dados.

Domingo (8/11): AP, DF, MG, PR e SP não atualizaram dados.



Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (9) representantes do governo de São Paulo reclamaram da falha no sistema federal e voltaram a culpar o Ministério da Saúde pelo atraso nos dados do estado. A secretaria estadual afirma ter enviado um ofício à pasta questionando a demora para resolução da falha.





"Nós estamos inclusive querendo uma posição do ministério, nós temos todas as métricas do plano São Paulo, de estratégias que são tomadas dentro da secretaria frente a cada uma das regiões, e, individualmente, a cada um dos municípios. Nós precisamos ter estas informações até para que possamos fazer alguma interferência, não só uma inferência, mas uma interferência", disse o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn.



Segundo o secretário, "cinco estados no total, incluindo o estado de São Paulo", enfrentam problemas para atualizar os números da doença.



O governador João Doria (PSDB) também reclamou do problema no sistema federal.



"É importante que essa correção seja feita pelo ministério, não apenas em relação a São Paulo, mas também aos demais estados, para que o número seja fornecido", disse Doria nesta segunda.



"É importante que o Ministério da Saúde reestabeleça as condições para as informações de todos os estados, especialmente São Paulo que é o estado com a maior população do país e ainda com maior número de pessoas infectadas pela Covid-19”, completou.



A Secretaria da Saúde foi questionada pela TV Globo nesta segunda, mas ainda não se posicionou. No sábado (7), a pasta disse em nota que "a equipe técnica segue em contato com o MS para solução dos problemas" e que "tão logo sejam sanados, a Secretaria fará a extração e a divulgação em todos os meios oficiais como faz rotineiramente" (veja a íntegra da nota abaixo).



Também em nota o ministério admite a falha nesta segunda-feira (9) e afirma que "algumas páginas ainda podem apresentar instabilidades nos próximos dias e ficar temporariamente indisponíveis".



Possibilidade de 2ª onda

O apagão nos dados em SP ocorre em um momento em que especialistas alertam para a possibilidade de uma segunda onda de contaminação da Covid-19 no estado.



No dia 28 de outubro, cerca de uma semana antes do problema de ataque aos sistemas do Ministério da Saúde, o aumento no número de casos no estado de SP já havia tido início. O pesquisador do Observatório Covid-19 BR, Vitor Mori, afirma que, se os casos continuarem aumentando, o número de mortes também pode voltar a subir, o que poderia confirmar a segunda onda da doença no estado.



“A gente sempre tem um atraso entre o aumento de casos e aumento de óbitos por conta de diversos fatores, desde o atraso na notificação do óbito, mas principalmente pelo curso natural da doença. Se as pessoas estão se infectando agora, vai demorar até o quadro se agravar, gerar uma hospitalização e possivelmente um óbito”, explica Mori.

O secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, avalia que o número de casos está aumentando no estado porque pessoas de maior renda começaram a sair de casa pro trabalho e outras atividades, enquanto as pessoas de renda mais baixa não conseguiram fazer o isolamento social desde o começo da pandemia.



No entanto, Gorinchteyn afirma que não se trata ainda de uma segunda onda da Covid-19.



Veja a íntegra da nota do Ministério da Saúde:



O Ministério da Saúde informa que já reestabeleceu parte do sistema de informações da pasta e segue monitorando as demais páginas que ainda não estão totalmente normalizadas e podem, eventualmente, precisar de ajustes.



A rede de tecnologia do Ministério da Saúde foi afetada por um vírus na última quinta-feira (5), que atingiu algumas estações de trabalho do órgão. Por medida de segurança, a equipe bloqueou o acesso à internet, controlando a propagação do vírus, evitando maiores prejuízos ao parque tecnológico da pasta e garantindo a segurança dos dados.

*Estado de São Paulo