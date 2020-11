Nesta terça-feira (17), o município também registrou mais 36 novos casos de coronavírus

publicado em 18/11/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Depois de dez dias sem registrar nenhuma morte por coronavírus, Votuporanga perdeu ontem mais um morador para a doença. Trata-se de um idoso, de 79 anos, com comorbidades e que estava hospitalizado. Ele apresentou os primeiros sintomas em 1 de novembro.

Morador do Parque 8 de Agosto em Votuporanga, natural de Álvares Florence e aposentado, a vítima foi sepultada na manhã desta quarta-feira (18), no Cemitério da Rosa Mística, mas família nega divulgação do óbito como causa de Covid-19. Com esse óbito, Votuporanga totaliza a marca de 115 mortes pela doença.