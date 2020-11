Coordenador da urgência e emergência, Dr. Chaudes Ferreira Júnior, sanou as principais dúvidas

publicado em 12/11/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Neste domingo (15/11), os cidadãos brasileiros vão às urnas para decidir o futuro de cada um dos municípios do país. Apesar do dia histórico para exercer a democracia, vale lembrar que a pandemia da Covid-19 ainda está aí e que os cuidados não podem ser deixados de lado, ainda mais em um momento propenso a aglomerações.O coordenador de urgência e emergência, Dr. Chaudes Ferreira Júnior, ressaltou as principais medidas. “São fundamentais o uso de máscara em todo o tempo e respeitar o distanciamento de 1,5 metro, sem aglomerações. É importante higienizar as mãos antes e depois de utilizar a urna, se possível com álcool em gel próprio e levar caneta para assinar o caderno de votação”, afirmou.Ele reforçou a necessidade do equipamento de proteção individual. “A máscara é essencial, porque reduz a contaminação, tanto de transmitir quanto de receber o vírus. A taxa de proteção chega a 98%”, complementou.Estou com sintomas. Devo votar?O médico explicou que, em casos de sintomas gripais e febre, o cidadão deve ficar em casa e procurar atendimento, para avaliação, definição do diagnóstico, tratamento e monitoramento da doença. Ele lembrou também de que quem sentir sintomas até 14 dias antes das eleições deve evitar comparecer aos locais de votação.Sem aglomeraçõesEle reiterou que é proibida aglomeração. “Devemos chegar, respeitar as orientações com proteção para nós e para os outros, exercermos o voto e retornarmos para casa o quanto antes”, disse.Cuidados para mesáriosCom relação aos mesários, Dr. Chaudes destacou que eles devem manter a máscara, com protetor facial. “A higienização constante é fundamental. No contato com eleitor, é importante higienizar as mãos antes e depois, respeitando o distanciamento”, contou.IdososOs idosos merecem uma atenção especial. “Devemos respeitar o horário deles, do período das 7 às 10h, para que votem primeiro e deixem o local mais rápido possível”, explicou.PanfletosOs panfletos, conhecidos como santinhos, podem transmitir COVID-19. “Após o contato com qualquer material, especialmente de terceiros, utilize o álcool em gel nas mãos de imediato”, afirmou.O que fazer quando chegar em casa?Ao chegar em casa, o médico orientou retirar as vestimentas e tomar um banho. “Essa medida deve ocorrer assim que entrou em seu domicílio. As roupas e sapatos devem ser separados e lavados, para evitar a contaminação”, finalizou.